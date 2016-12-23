С 25 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики прогнозируют 25-27 декабря на большей части территории Украины ухудшение погодных условий - дождь с переходом в мокрый снег.

С 25 декабря ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции, в связи с этим на дорогах будет местами гололедица.

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"При таких погодных условиях водителям следует быть внимательными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованных маневрирований, ни в коем случае не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения", - отметили в полиции.

Напомним, сегодня, 23 декабря, во многих областях Украины ожидается туман.