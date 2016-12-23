Жителей Украины предупреждают о тумане

09:16, 23 декабря 2016
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Сегодня, 23 декабря, во многих областях Украины ожидается туман.

фото УНИАН
Во многих областях сегодня ожидается туман / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +3°

"23 декабря во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

По Киеву и области утром 23 декабря также ожидается туман.

Напомним, 23 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +4°.

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