В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +1°

08:30, 23 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 декабря, в столице днем до +1°, пройдет небольшой снег.

УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -4°. Ветер западный и юго-западный, до 4.0 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +3°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +4°.

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