В Украине сегодня практически без осадков, на западе +4° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 23 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +4°.
В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.0 м/с.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +3°
Во Львове 23 декабря переменная облачность, температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +1°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +1°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +2°, ветер переменный, до 2.6 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями. Температура до 0°, ветер западный и юго-западный, легкий.
В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +1°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха +1°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°. Ветер северо-восточный, до 2.6 м/с.
В Краматорске в четверг пасмурно, днем 0°. Ветер южный и юго-западный, легкий.
В Северодонецке без осадков, температура днем 0°. Ветер юго-западный, до 2.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +17°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +18°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+28°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°