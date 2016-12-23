В Украине сегодня практически без осадков, на западе +4° (карта)

08:07, 23 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 23 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +4°.

Reuters
Reuters

В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.0 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +3°

Во Львове 23 декабря переменная облачность, температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +1°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +1°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +2°, ветер переменный, до 2.6 м/с.

УНИАН
На западе до +4° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до 0°, ветер западный и юго-западный, легкий.

В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +1°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +1°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°. Ветер северо-восточный, до 2.6 м/с.

В Краматорске в четверг пасмурно, днем 0°. Ветер южный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке без осадков, температура днем 0°. Ветер юго-западный, до 2.4 м/с.

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