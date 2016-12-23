NASA опубликовало спутниковое фото со снегом в Сахаре

03:23, 23 декабря 2016
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NASA опубликовало фото со снегом в пустыне Сахара. 

earthobservatory.nasa.gov
Снег на краю пустыни Сахара / earthobservatory.nasa.gov

Об этом сообщается на странице агентства в Twitter.

"Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, однако 19 декабря выпал снег и был замечен нашими спутниками", - сказано в сообщении.

В Саудовской Аравии выпал снег

Ранее УНИАН сообщал, что в пустыне Сахара выпал снег. По имеющимся данным, снег в Сахаре выпал всего второй раз. Впервые это случилось 18 февраля 1979 года, тогда снегопад продлился всего полчаса.

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