NASA опубликовало спутниковое фото со снегом в Сахаре
NASA опубликовало фото со снегом в пустыне Сахара.
Об этом сообщается на странице агентства в Twitter.
"Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, однако 19 декабря выпал снег и был замечен нашими спутниками", - сказано в сообщении.
В Саудовской Аравии выпал снег
Snow on the edge of the Sahara Desert in Africa is rare, yet on Dec. 19, snow fell & was seen by our satellites: https://t.co/sLQmIWHWlo pic.twitter.com/t3cLz7yYrs— NASA (@NASA) December 22, 2016
Ранее УНИАН сообщал, что в пустыне Сахара выпал снег. По имеющимся данным, снег в Сахаре выпал всего второй раз. Впервые это случилось 18 февраля 1979 года, тогда снегопад продлился всего полчаса.
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