У России свои рекорды - "морозные": в одном из округов РФ температура достигла -62° (фото)

20:25, 22 декабря 2016
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Температура воздуха на Большом Ольховском месторождении на территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа РФ опустилась до -62°.

"Морозный" рекорд побит в РФ / facebook.com/superd3ru/

При этом в региональном Гидрометеоцентре РФ сообщили, что на Большом Ольховском нет метеостанции, поэтому документально зафиксировать рекорд не удалось. 

В Чили побит столетний температурный рекорд

Но о температурном рекорде свидетельствуют несколько снимков пользователей соцсетей. Отмечается, что в такую погоду ничего не видно и тяжело дышать.

"Морозный" рекорд побит в РФ / facebook.com/superd3ru/

Днем столбик термометра в Белоярском районе РФ показывал -48 градусов.

Ранее Погода УНИАН сообщала, что в белорусском Витебске с начала ноября выпало 16 см снега. Таким образом, в городе побит рекорд почти 70-летней давности.

"Морозный" рекорд побит в РФ / facebook.com/superd3ru/

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