Синоптик рассказала, когда в Украину вернется снег
В Киеве пятница будет без существенных осадков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В Киеве пятница будет без существенных осадков, с подмороженной ночью, -4-6, и прохладным днем 0 минус 2. Конечно, гололедица и утренний туман", - говорится в ее сообщении.
На Украину надвигается похолодание, антициклон "Ксандер" будет "оборонять" страну от осадков
Антициклон и дальше будет влиять на синоптическую ситуацию, поэтому будет доминировать сухая погода. Однако на Волыни, Ривненщине, Сумщине, Черниговщине и Харьковщине местами ожидаются осадки.
Суббота, 24 декабря, - примерно такая же. А вот на Рождество по западному обряду (25 декабря - Ред.), продолжила синоптик, в Украине выпадет снег и мокрый снег.
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