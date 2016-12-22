Синоптик рассказала, когда в Украину вернется снег

В Киеве пятница будет без существенных осадков.

В воскресенье Украину продолжит засыпать снегом и мокрым снегом / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве пятница будет без существенных осадков, с подмороженной ночью, -4-6, и прохладным днем 0 минус 2. Конечно, гололедица и утренний туман", - говорится в ее сообщении.

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Антициклон и дальше будет влиять на синоптическую ситуацию, поэтому будет доминировать сухая погода. Однако на Волыни, Ривненщине, Сумщине, Черниговщине и Харьковщине местами ожидаются осадки.

Суббота, 24 декабря, - примерно такая же. А вот на Рождество по западному обряду (25 декабря - Ред.), продолжила синоптик, в Украине выпадет снег и мокрый снег.