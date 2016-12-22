Синоптик рассказала, когда в Украину вернется снег

19:46, 22 декабря 2016
10140
0

В Киеве пятница будет без существенных осадков.

В воскресенье Украину продолжит засыпать снегом и мокрым снегом / Фото УНИАН
В воскресенье Украину продолжит засыпать снегом и мокрым снегом / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве пятница будет без существенных осадков, с подмороженной ночью, -4-6, и прохладным днем 0 минус 2. Конечно, гололедица и утренний туман", - говорится в ее сообщении.

На Украину надвигается похолодание, антициклон "Ксандер" будет "оборонять" страну от осадков

Антициклон и дальше будет влиять на синоптическую ситуацию, поэтому будет доминировать сухая погода. Однако на Волыни, Ривненщине, Сумщине, Черниговщине и Харьковщине местами ожидаются осадки.

Суббота, 24 декабря, - примерно такая же. А вот на Рождество по западному обряду (25 декабря - Ред.), продолжила синоптик, в Украине выпадет снег и мокрый снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек
На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках
Под Киевом затопило село: машины "утонули" в лужах (видео) Под Киевом затопило село: машины "утонули" в лужах (видео)
Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж) Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +28° В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
4.1 м/с
12 %
Лента новостей