Завтра в Киеве без осадков, днем до +1°

19:00, 22 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 23 декабря в столице без осадков, температура воздуха днем до +1°.

УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -4°.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +3°

Ветер западный и юго-западный, до 4.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 декабря в Украине практически без осадков. В западных регионах до +4°.

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