В Украине завтра практически без осадков, на западе до +4° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 декабря в Украине практически без осадков. В западных регионах до +4°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра солнечно, ночью -2°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.0 м/с.

Во Львове 23 декабря без осадков, ночью -3°, днем 0°. Ветер переменный, слабый.

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +3°

В Луцке завтра ясно. Температура воздуха ночью -2°, днем +1°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +1°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -4°, днем +2°, ветер переменный, до 2.6 м/с.

В Харькове в пятницу переменная облачность, температура ночью -1°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Днепре завтра пасмурно. Температура ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Симферополе ясно и без осадков. Температура ночью -8°, днем +1°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -10°, днем 0°. Ветер северо-восточный, до 2.6 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -4°, днем 0°, ветер южный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке завтра ожидается переменная облачность. Температура ночью -4°, днем 0°. Ветер юго-западный, до 2.4 м/с.

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