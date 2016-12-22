На западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,9

16:01, 22 декабря 2016
898
0

В четверг, 22 декабря, в западном колумбийском департаменте Чоко произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Иллюстрация / huffingtonpost.com
На западе Колумбии произошло землетрясение / huffingtonpost.com

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В 2016 году землетрясения нанесли Китаю ущерб в размере более $900 миллионов

Эпицентр подземных толчков располагался в 32 километрах к югу от населенного пункта Писарро. Очаг землетрясения залегал на глубине 46 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре утром 19 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео) США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео)
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж) Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж)
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках
Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж) Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж)
В Индонезии после крушения парома 180 человек пропали без вести (фото) В Индонезии после крушения парома 180 человек пропали без вести (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
4.1 м/с
12 %
Лента новостей