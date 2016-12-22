На западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,9
В четверг, 22 декабря, в западном колумбийском департаменте Чоко произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
В 2016 году землетрясения нанесли Китаю ущерб в размере более $900 миллионов
Эпицентр подземных толчков располагался в 32 километрах к югу от населенного пункта Писарро. Очаг землетрясения залегал на глубине 46 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре утром 19 декабря.
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