На западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,9

В четверг, 22 декабря, в западном колумбийском департаменте Чоко произошло землетрясение магнитудой 4,9.

На западе Колумбии произошло землетрясение / huffingtonpost.com

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 32 километрах к югу от населенного пункта Писарро. Очаг землетрясения залегал на глубине 46 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре утром 19 декабря.