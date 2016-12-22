На Австралию надвигается тропический циклон "Иветт"

14:29, 22 декабря 2016
817
0

По прогнозам метеорологов, циклон "Иветт" обрушится на северо-западное побережье Австралии на выходных.

Иллюстрация / Strange sounds
Иллюстрация / Strange sounds

Синоптики предупреждают о сильном дожде и возможных паводках, порывы ветра могут достигать 160 км/ч, сообщает BBC.

Число жертв циклона "Варда" в Индии увеличилось до 12

К тому времени, когда "Иветт" обрушится на берег, он достигнет силы второй категории.

Некоторые горнодобывающие и металлургические компании эвакуировали большую часть своих служащих из портов.

Напомним, национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства выпустила предупреждение в связи с приближением шторма "Барбара".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео) США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео)
В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз)
Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж) Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж)
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек
Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж) Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж)
В Индонезии после крушения парома 180 человек пропали без вести (фото) В Индонезии после крушения парома 180 человек пропали без вести (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
4.1 м/с
12 %
Лента новостей