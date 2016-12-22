На Австралию надвигается тропический циклон "Иветт"

По прогнозам метеорологов, циклон "Иветт" обрушится на северо-западное побережье Австралии на выходных.

Иллюстрация / Strange sounds

Синоптики предупреждают о сильном дожде и возможных паводках, порывы ветра могут достигать 160 км/ч, сообщает BBC.

Читайте также Число жертв циклона "Варда" в Индии увеличилось до 12

К тому времени, когда "Иветт" обрушится на берег, он достигнет силы второй категории.

Некоторые горнодобывающие и металлургические компании эвакуировали большую часть своих служащих из портов.

Напомним, национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства выпустила предупреждение в связи с приближением шторма "Барбара".