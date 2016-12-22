Гололед парализовал автомобильное движение в Днепре (видео)
Утром 22 декабря в Днепре произошло семь аварий, разбиты почти 20 автомобилей.
В ДТП пострадали семь человек. В основном они получили легкие травмы, однако один водитель в состоянии средней тяжести, его госпитализировали, говорится в сюжете ТСН.
ДТП из-за снегопада в Турции: пострадали 57 человек
Отмечается, что автомобили двигались с небольшой скоростью. Машины заносило на скользких дорогах, и водители не успевали справиться с управлением.
Гололед парализовал дорожное движение в Днепре. Разбиты почти 20 автомобилей
Напомним, гололед и сильный туман привели в Чехии в воскресенье, 18 декабря, к многочисленным авариям на дорогах в разных частях страны.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +19°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+31°... +16°
-
Житомир+30°... +20°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+29°... +17°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+29°... +16°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+32°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+28°... +18°
-
Ровно+29°... +18°
-
Симферополь+32°... +18°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+28°... +18°
-
Харьков+29°... +17°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницкий+26°... +18°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 68 %
Давление: 756 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 12 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Фаза луны:
Лента новостей