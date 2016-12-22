Гололед парализовал автомобильное движение в Днепре (видео)

13:20, 22 декабря 2016
1528
0

Утром 22 декабря в Днепре произошло семь аварий, разбиты почти 20 автомобилей.

Гололед парализовал автомобильное движение в Днепре / Facebook, Патрульна поліція Дніпра
Гололед парализовал автомобильное движение в Днепре / Facebook, Патрульна поліція Дніпра

В ДТП пострадали семь человек. В основном они получили легкие травмы, однако один водитель в состоянии средней тяжести, его госпитализировали, говорится в сюжете ТСН.

ДТП из-за снегопада в Турции: пострадали 57 человек

Отмечается, что автомобили двигались с небольшой скоростью. Машины заносило на скользких дорогах, и водители не успевали справиться с управлением.

Напомним, гололед и сильный туман привели в Чехии в воскресенье, 18 декабря, к многочисленным авариям на дорогах в разных частях страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Японии число жертв землетрясения достигло пяти В Японии число жертв землетрясения достигло пяти
Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж) Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж)
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек
Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео) Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео)
Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж) Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +28° В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
4.1 м/с
12 %
Лента новостей