Гололед парализовал автомобильное движение в Днепре (видео)

Утром 22 декабря в Днепре произошло семь аварий, разбиты почти 20 автомобилей.

Гололед парализовал автомобильное движение в Днепре / Facebook, Патрульна поліція Дніпра

В ДТП пострадали семь человек. В основном они получили легкие травмы, однако один водитель в состоянии средней тяжести, его госпитализировали, говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что автомобили двигались с небольшой скоростью. Машины заносило на скользких дорогах, и водители не успевали справиться с управлением.

Напомним, гололед и сильный туман привели в Чехии в воскресенье, 18 декабря, к многочисленным авариям на дорогах в разных частях страны.