На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +3°

В четверг и пятницу на автодорогах Украины без осадков. Теплее всего будет на западе - до +3°.

На популярных украинских маршрутах без осадков / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура 0°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, солнечно.

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На трассе Киев - Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге -1° … +2°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +2°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +2°, облачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +3°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +2°. 23 декабря на этом направлении переменная облачность, температура 0°… +3°.

По маршруту Киев - Черновцы солнечно, 0° … +3°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +3°.

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