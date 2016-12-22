На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +3°
В четверг и пятницу на автодорогах Украины без осадков. Теплее всего будет на западе - до +3°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура 0°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, солнечно.
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +4° (карта)
На трассе Киев - Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге -1° … +2°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +2°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +2°, облачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +3°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +2°. 23 декабря на этом направлении переменная облачность, температура 0°… +3°.
По маршруту Киев - Черновцы солнечно, 0° … +3°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +17°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +18°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+28°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°