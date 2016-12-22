В 2016 году землетрясения нанесли Китаю ущерб в размере более $900 миллионов

По состоянию на 20 декабря 2016 года, в материковом Китае было зафиксировано 15 бедствий, вызванных землетрясениями.

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Прямой экономический ущерб оценивается примерно в 6,55 млрд юаней (более 940 миллионов долларов США). Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей, передает "Синьхуа".

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В 2016 году в Китае произошло 33 землетрясения магнитудой выше 5,0, в частности 18 были зафиксированы в континентальной части страны.

Напомним, в уезде Черчен Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,8.