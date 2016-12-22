Число жертв наводнения в Испании увеличилось до пяти

11:30, 22 декабря 2016
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Пять человек погибли в результате наводнения на юго-востоке Испании.

Наводнение в Испании / Direccion General Seguridad Ciudadana y Emergencias
Наводнение в Испании / Direccion General Seguridad Ciudadana y Emergencias

Наводнение вызвали проливные дожди, которые начались 17 декабря. В некоторых районах за несколько дней выпало более 400 мм осадков, передает The Floodlist.

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Больше всего из-за стихии пострадали районы Валенсии и Мурсии, где перекрыли многие автодороги и закрыли школы. В ближайшие дни сильный дождь ожидается в Каталонии и на Балеарских островах, где объявили "оранжевый" уровень предупреждения.

Отмечается, что с октября этого года это уже четвертое наводнение, в результате которого погибли люди.

Напомним, из-за наводнения, вызванного проливными дождями, в центральном Вьетнаме погибли восемь человек, еще четверо пропали без вести. 

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