Число жертв наводнения в Испании увеличилось до пяти
Пять человек погибли в результате наводнения на юго-востоке Испании.
Наводнение вызвали проливные дожди, которые начались 17 декабря. В некоторых районах за несколько дней выпало более 400 мм осадков, передает The Floodlist.
Наводнения затопили север Ямайки (фото, видео)
Больше всего из-за стихии пострадали районы Валенсии и Мурсии, где перекрыли многие автодороги и закрыли школы. В ближайшие дни сильный дождь ожидается в Каталонии и на Балеарских островах, где объявили "оранжевый" уровень предупреждения.
Отмечается, что с октября этого года это уже четвертое наводнение, в результате которого погибли люди.
Напомним, из-за наводнения, вызванного проливными дождями, в центральном Вьетнаме погибли восемь человек, еще четверо пропали без вести.
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