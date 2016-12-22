У берегов Филиппин произошло землетрясение

10:28, 22 декабря 2016
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В четверг, 22 декабря, у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,0.

У берегов Филиппин произошло землетрясние / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Филиппин произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к северо-востоку от муниципалитета Льоренте. Очаг землетрясения залегал на глубине 70 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре утром 19 декабря.

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