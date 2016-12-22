В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах - КГГА
В четверг, 22 декабря, в столице ожидается гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +4°
Отмечается, что безоблачная погода продержится в Киеве до 25 декабря. Лишь ночью 24 декабря ожидается небольшой мокрый снег.
В КГГА предупреждают о возможности возникновения гололеда на автодорогах и пешеходных зонах столицы. Из-за осложнения погодных условий водителей призывают воздерживаться, по возможности, от поездок на собственном транспорте.
Напомним, 22 декабря в столице днем до +1°, без осадков.
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