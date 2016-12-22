Сегодня в Киеве без осадков, днем до +1°
Согласно данным Погода УНИАН, 22 декабря в столице днем до +1°, без осадков.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -3°. Ветер западный и юго-западный, до 2.4 м/с.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +4°
Сегодня солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 15:57.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 декабря, в Украине без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +4°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +17°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +18°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+28°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 68 %
Давление: 756 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 12 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Фаза луны:
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