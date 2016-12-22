Сегодня в Киеве без осадков, днем до +1°

08:30, 22 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 декабря в столице днем до +1°, без осадков.

Фото УНИАН
В Киеве до -3° /  УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -3°. Ветер западный и юго-западный, до 2.4 м/с.

На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +4°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 декабря, в Украине без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +4°.

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