В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +4° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 декабря, в Украине без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +4°.
В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 2.4 м/с.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +4°
Во Львове 22 декабря переменная облачность, температура воздуха днем +2°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +2°. Ветер западный и юго-западный, до 2.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура 0°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°, ветер переменный, до 2.7 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями. Температура до 0°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем -1°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха +1°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -2°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Краматорске в четверг пасмурно, днем -1°. Ветер переменный, легкий.
В Северодонецке без осадков, температура днем -1°. Ветер западный и юго-западный, до 2.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +17°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +18°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+28°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°