В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +4° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 декабря, в Украине без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +4°.

Иллюстрация / REUTERS

В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 2.4 м/с.

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Во Львове 22 декабря переменная облачность, температура воздуха днем +2°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +2°. Ветер западный и юго-западный, до 2.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура 0°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°, ветер переменный, до 2.7 м/с.

На западе до +4° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до 0°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем -1°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +1°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -2°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

В Краматорске в четверг пасмурно, днем -1°. Ветер переменный, легкий.

В Северодонецке без осадков, температура днем -1°. Ветер западный и юго-западный, до 2.8 м/с.

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