Ураган "Барбара" достигнет Великобритании на рождественские праздники
Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства выпустила предупреждение в связи с приближением шторма "Барбара".
Ураган, как ожидается, достигнет территории Соединенного Королевства в рождественские праздники - 24 и 25 декабря, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Сильнее всего он затронет Шотландию, Северную Ирландию, а также северные районы Уэльса и Англии.
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В Шотландии, где присутствие урагана уже начало ощущаться, скорость ветра может достигать 145 километров в час. Национальная метеорологическая служба присвоила шторму средний, "оранжевый" уровень опасности.
Официальный представитель службы Грэм Мэдж сказал, что ураган может повлиять на поставки электроэнергии и инфраструктуру, нарушить движение по мостам и паромное сообщение.
"Нам повезло, что мы получили возможность выпустить предупреждение в преддверии урагана. Надеемся, что у людей хватит времени, чтобы при необходимости поменять свои планы", - добавил Мэдж.
В связи с предупреждением некоторые энергетические компании уже вызвали на дежурство дополнительных сотрудников.
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