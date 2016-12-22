Ураган "Барбара" достигнет Великобритании на рождественские праздники

04:39, 22 декабря 2016
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Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства выпустила предупреждение в связи с приближением шторма "Барбара".

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ураган, как ожидается, достигнет территории Соединенного Королевства в рождественские праздники - 24 и 25 декабря, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Сильнее всего он затронет Шотландию, Северную Ирландию, а также северные районы Уэльса и Англии.

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В Шотландии, где присутствие урагана уже начало ощущаться, скорость ветра может достигать 145 километров в час. Национальная метеорологическая служба присвоила шторму средний, "оранжевый" уровень опасности.

Официальный представитель службы Грэм Мэдж сказал, что ураган может повлиять на поставки электроэнергии и инфраструктуру, нарушить движение по мостам и паромное сообщение.

"Нам повезло, что мы получили возможность выпустить предупреждение в преддверии урагана. Надеемся, что у людей хватит времени, чтобы при необходимости поменять свои планы", - добавил Мэдж.

В связи с предупреждением некоторые энергетические компании уже вызвали на дежурство дополнительных сотрудников.

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