Завтра днем в Киеве до +1°, без осадков

19:00, 21 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 декабря, в столице без осадков, температура воздуха днем до +1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +4°

Ветер западный и юго-западный, до 2.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в Украине без осадков. В западных регионах до +4°.

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