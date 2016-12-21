В Украине завтра без осадков, на западе температура до +4° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 22 декабря в Украине без осадков. В западных регионах до +4°.
В Киеве завтра солнечно, ночью -5°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 2.3 м/с.
Во Львове 22 декабря без осадков, ночью -5°, днем +2°. Ветер западный и юго-восточный, легкий.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +4°
В Луцке завтра ясно. Температура воздуха ночью -5°, днем +2°. Ветер юго-западный, до 2.8 м/с.
В Виннице в четверг солнечно. Температура ночью -11°, днем 0°. Ветер западный, легкий.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -4°, днем +1°, ветер переменный, до 2.5 м/с.
В Харькове в четверг переменная облачность, температура ночью -1°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
В Днепре завтра пасмурно. Температура ночью -4°, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -8°, днем -1°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -6°, днем -1°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -4°, днем 0°, ветер западный и юго-западный, легкий.
В Северодонецке завтра ожидается пасмурная погода. Температура ночью -3°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +17°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +18°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+28°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°