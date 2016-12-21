В Украине завтра без осадков, на западе температура до +4° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 22 декабря в Украине без осадков. В западных регионах до +4°.

В Укриане завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра солнечно, ночью -5°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 2.3 м/с.

Во Львове 22 декабря без осадков, ночью -5°, днем +2°. Ветер западный и юго-восточный, легкий.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +4°

В Луцке завтра ясно. Температура воздуха ночью -5°, днем +2°. Ветер юго-западный, до 2.8 м/с.

В Виннице в четверг солнечно. Температура ночью -11°, днем 0°. Ветер западный, легкий.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -4°, днем +1°, ветер переменный, до 2.5 м/с.

В Харькове в четверг переменная облачность, температура ночью -1°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

В Днепре завтра пасмурно. Температура ночью -4°, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -8°, днем -1°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -6°, днем -1°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -4°, днем 0°, ветер западный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке завтра ожидается пасмурная погода. Температура ночью -3°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.4 м/с.

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