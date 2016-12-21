Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

16:00, 21 декабря 2016
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Сегодня, 21 декабря, на дорогах столицы гололедица.

УНИАН
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололеда на автодорогах и пешеходных зонах столицы. Из-за осложнения погодных условий водителей призывают воздерживаться, по возможности, от поездок на собственном транспорте", - говорится в сообщении.

Киевлян просят быть осторожными во время передвижения по городу.

Напомним, в среду и четверг на популярных украинских маршрутах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +4°.

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