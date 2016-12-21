Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах
Сегодня, 21 декабря, на дорогах столицы гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°
"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололеда на автодорогах и пешеходных зонах столицы. Из-за осложнения погодных условий водителей призывают воздерживаться, по возможности, от поездок на собственном транспорте", - говорится в сообщении.
Киевлян просят быть осторожными во время передвижения по городу.
Напомним, в среду и четверг на популярных украинских маршрутах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +4°.
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