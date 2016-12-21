В среду, 21 декабря, у берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,7.

У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение / thousandwonders.net

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 278 километрах к юго-востоку от столицы страны Дили. Очаг землетрясения залегал на глубине 151 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в уезде Черчен Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,8.