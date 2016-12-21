В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег (фото)

13:12, 21 декабря 2016
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В пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег.

Снег в Сахаре / facebook.com, Karim Bouchetata
Снег в Сахаре / facebook.com, Karim Bouchetata

Фотографу Кариму Бучетата удалось запечатлеть столь редкое явление в Алжире 19 декабря, сообщает The Telegraph.

В Саудовской Аравии выпал снег

"Все были просто ошеломлены, увидев снег в пустыне. Он пролежал около суток, а после растаял", - рассказал фотограф.

По имеющимся данным, снег в Сахаре выпал всего второй раз. Впервые это случилось 18 февраля 1979 года, тогда снегопад продлился всего полчаса.

Снег в пустыне Сахара / facebook.com, Karim Bouchetata
Снег в пустыне Сахара / facebook.com, Karim Bouchetata
facebook.com, Karim Bouchetata
В Сахаре выпал снег / facebook.com, Karim Bouchetata

Напомним, в начале декабря на Гавайских островах выпало рекордное количество снега.

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