В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег (фото)
В пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег.
Фотографу Кариму Бучетата удалось запечатлеть столь редкое явление в Алжире 19 декабря, сообщает The Telegraph.
В Саудовской Аравии выпал снег
"Все были просто ошеломлены, увидев снег в пустыне. Он пролежал около суток, а после растаял", - рассказал фотограф.
По имеющимся данным, снег в Сахаре выпал всего второй раз. Впервые это случилось 18 февраля 1979 года, тогда снегопад продлился всего полчаса.
Напомним, в начале декабря на Гавайских островах выпало рекордное количество снега.
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