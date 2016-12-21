На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +4°

В среду и четверг на популярных украинских маршрутах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +4°.

На автодорогах Украины без осадков / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура 0°… -3°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, солнечно.

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На трассе Киев - Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге -1° … +2°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура до +2°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -4°, облачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +3°.

В направлении Харькова облачно. Температура в дороге до -4°. 22 декабря на этом направлении облачно с прояснениями, температура +1°… +3°.

По маршруту Киев - Черновцы без осадков, -1° … +2°. По данному направлению в четверг солнечно, температура до +4°.

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