На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +4°
В среду и четверг на популярных украинских маршрутах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура 0°… -3°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, солнечно.
В Украине сегодня без осадков, на востоке до -8° (карта)
На трассе Киев - Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге -1° … +2°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура до +2°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до -4°, облачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +3°.
В направлении Харькова облачно. Температура в дороге до -4°. 22 декабря на этом направлении облачно с прояснениями, температура +1°… +3°.
По маршруту Киев - Черновцы без осадков, -1° … +2°. По данному направлению в четверг солнечно, температура до +4°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°