На Филиппинах из-за наводнений эвакуировали более 50 тысяч человек
Тысячи семей пострадали из-за наводнений, которые начались в результате проливных дождей на филиппинском острове Самар.
По информации Департамента социального обеспечения и развития, из-за стихии пострадали почти 73 тысячи человек, передает The Floodlist.
В результате наводнения во Вьетнаме погибли восемь человек
Наводнения затопили более 100 деревень, не менее пяти домов полностью разрушены. По данным местных СМИ, два человека погибли.
Местным властям пришлось эвакуировать более 52 тысяч человек, их разместили в 26 спасательных центрах.
Отмечается, что в некоторых районах острова за сутки выпало более 280 мм дождя, что составляет половину нормы всего декабря.
Напомним, наводнения затопили автономные сообщества Мурсия и Валенсия в Испании.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+17°... +10°
-
Днепр+21°... +11°
-
Донецк+17°... +12°
-
Житомир+17°... +10°
-
Запорожье+22°... +12°
-
Ивано-Франковск+18°... +6°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+22°... +9°
-
Луганск+22°... +12°
-
Луцк+16°... +8°
-
Львов+16°... +6°
-
Николаев+23°... +10°
-
Одесса+22°... +10°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+17°... +7°
-
Симферополь+22°... +7°
-
Сумы+17°... +10°
-
Тернополь+16°... +8°
-
Харьков+18°... +12°
-
Херсон+24°... +10°
-
Хмельницкий+16°... +7°
-
Черкассы+20°... +10°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+18°... +9°
Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 83 %
Давление: 761 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 55 %
Восход: 05:58
Закат 20:14
Фаза луны:
Лента новостей