На Филиппинах из-за наводнений эвакуировали более 50 тысяч человек

12:15, 21 декабря 2016
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Тысячи семей пострадали из-за наводнений, которые начались в результате проливных дождей на филиппинском острове Самар.

Reuters
Reuters

По информации Департамента социального обеспечения и развития, из-за стихии пострадали почти 73 тысячи человек, передает The Floodlist.

В результате наводнения во Вьетнаме погибли восемь человек

Наводнения затопили более 100 деревень, не менее пяти домов полностью разрушены. По данным местных СМИ, два человека погибли.

Местным властям пришлось эвакуировать более 52 тысяч человек, их разместили в 26 спасательных центрах.

Отмечается, что в некоторых районах острова за сутки выпало более 280 мм дождя, что составляет половину нормы всего декабря.

Напомним, наводнения затопили автономные сообщества Мурсия и Валенсия в Испании.

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