В Китае произошло землетрясение

11:32, 21 декабря 2016
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В уезде Черчен Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,8. 

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В Китайском центре сейсмологических сетей сообщили, что гипоцентр залегал на глубине 9 км.

У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 37,25 градусов северной широты и 84,81 градусов восточной долготы на высоте 2,5 тыс метров над уровнем моря в 120 км от уезда Черчен и в 190 км от уезда Миньфэн, передает "Синьхуа".

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре утром 19 декабря.

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