На Аляске из-за извержения вулкана объявили "красный" уровень опасности для авиации
На острове Богословский (штат Аляска, США) зафиксировано извержение вулкана.
Об этом сообщили несколько пилотов 20 декабря, после чего Центр наблюдения за вулканами штата Аляска объявил красный уровень опасности для авиации, передает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал KTVA.
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"Они (пилоты) сообщили об облаке вулканического пепла, которое поднималось на высоту 34 тысячи футов (более 10 километров)", — говорится в сообщении.
У Центра наблюдения за вулканами штата нет оборудования на острове, поэтому следить за активностью вулкана будут с помощью получаемой со спутников информации и дистанционных приборов.
Напомним, вулкан Шивелуч на полуострове Камчатка (РФ) выбросил два столба пепла на высоту 6 км.
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