На Аляске из-за извержения вулкана объявили "красный" уровень опасности для авиации

На острове Богословский (штат Аляска, США) зафиксировано извержение вулкана.

На острове Богословский зафиксировано извержение вулкана / volkstat.ru

Об этом сообщили несколько пилотов 20 декабря, после чего Центр наблюдения за вулканами штата Аляска объявил красный уровень опасности для авиации, передает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал KTVA.

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"Они (пилоты) сообщили об облаке вулканического пепла, которое поднималось на высоту 34 тысячи футов (более 10 километров)", — говорится в сообщении.

У Центра наблюдения за вулканами штата нет оборудования на острове, поэтому следить за активностью вулкана будут с помощью получаемой со спутников информации и дистанционных приборов.

Напомним, вулкан Шивелуч на полуострове Камчатка (РФ) выбросил два столба пепла на высоту 6 км.