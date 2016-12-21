В ГСЧС предупреждают о гололедице на дорогах Украины

Сегодня, 21 декабря, в Украине на дорогах гололедица.

Жителей Украины предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

Читайте также На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков

"Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +2°.