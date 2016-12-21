В ГСЧС предупреждают о гололедице на дорогах Украины

09:32, 21 декабря 2016
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Сегодня, 21 декабря, в Украине на дорогах гололедица.

Жителей Украины предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН
Жителей Украины предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

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"Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +2°.

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