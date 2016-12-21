Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 декабря, в столице днем до -2°, без осадков.

В Киеве днем до -2° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер западный и юго-западный, до 2.6 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +2°.

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