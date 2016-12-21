В Украине сегодня без осадков, на востоке до -8° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +2°.
В столице сегодня без осадков, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, до 2.5 м/с.
На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков
Во Львове 21 декабря переменная облачность, температура воздуха днем +2°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 3.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура -1°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -2°, ветер северный и северо-восточный, до 5.6 м/с.
В Харькове возможны осадки. Температура до -4°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня пасмурно. Температура днем -4°. Ветер северо-восточный, до 6.5 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха -5°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -6°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
В Краматорске в среду пасмурно, днем -7°. Ветер переменный, легкий.
В Северодонецке без осадков, температура днем -8°. Ветер западный, до 5.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°