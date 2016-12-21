В Украине сегодня без осадков, на востоке до -8° (карта)

08:00, 21 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в западных регионах - до +2°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, до 2.5 м/с.

На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков

Во Львове 21 декабря переменная облачность, температура воздуха днем +2°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 3.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура -1°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -2°, ветер северный и северо-восточный, до 5.6 м/с.

УНИАН
На востоке до -8° / УНИАН

В Харькове возможны осадки. Температура до -4°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня пасмурно. Температура днем -4°. Ветер северо-восточный, до 6.5 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -5°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -6°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в среду пасмурно, днем -7°. Ветер переменный, легкий.

В Северодонецке без осадков, температура днем -8°. Ветер западный, до 5.6 м/с.

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