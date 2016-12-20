На Украину надвигается похолодание, антициклон "Ксандер" будет "оборонять" страну от осадков

17:36, 20 декабря 2016
4155

Уже с сегодняшней ночи в Украине ожидается похолодание.

В Украине этой ночью трещать морозы / Фото УНИАН
В Украине этой ночью будут трещать морозы / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ночь на среду холоднее всего будет на востоке и северо-востоке. Арктическая воздушная масса принесет сюда, включительно с зоной АТО, -13-19 градусов. На остальной территории ожидается также похолодание до -4-12 градусов.

Днем также холоднее всего будет на востоке, к -6-12 градусов.

"В большинстве областей максимальная дневная температура в среду будет колебаться в пределах -2-6 градусов. Еще сравнительно теплая погода удержится в западных областях, там от 2 мороза до 2 тепла", - говорится в сообщении синоптика.

На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков

Кроме того, рассказала Диденко, антициклон "Ксандер" будет прочно оборонять территорию Украины от влияния влажных атлантических потоков, поэтому завтра вряд ли будут осадки.

В Киеве завтра также похолодает ночью до -5-7, днем до -1-3 градусов. Без осадков и скользко.

Ближайшей ночью температура воздуха в Харьковской и Луганской областях может опускаться местами до -20-24 градусов мороза. Это - самые низкие показатели, которые ожидаются в Украине в ночь на среду.

"Похолодание будет кратковременным, потому что уже с 22 декабря температура воздуха вновь повысится. И немилосердные -13-19 в зоне АТО изменятся на небольшие морозы", - порадовала прогнозом синоптик.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото) На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото)
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео) Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео) Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
83 %
761 мм
2.2 м/с
55 %
Лента новостей