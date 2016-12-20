На Украину надвигается похолодание, антициклон "Ксандер" будет "оборонять" страну от осадков

Уже с сегодняшней ночи в Украине ожидается похолодание.

В Украине этой ночью будут трещать морозы / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ночь на среду холоднее всего будет на востоке и северо-востоке. Арктическая воздушная масса принесет сюда, включительно с зоной АТО, -13-19 градусов. На остальной территории ожидается также похолодание до -4-12 градусов.

Днем также холоднее всего будет на востоке, к -6-12 градусов.

"В большинстве областей максимальная дневная температура в среду будет колебаться в пределах -2-6 градусов. Еще сравнительно теплая погода удержится в западных областях, там от 2 мороза до 2 тепла", - говорится в сообщении синоптика.

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Кроме того, рассказала Диденко, антициклон "Ксандер" будет прочно оборонять территорию Украины от влияния влажных атлантических потоков, поэтому завтра вряд ли будут осадки.

В Киеве завтра также похолодает ночью до -5-7, днем до -1-3 градусов. Без осадков и скользко.

Ближайшей ночью температура воздуха в Харьковской и Луганской областях может опускаться местами до -20-24 градусов мороза. Это - самые низкие показатели, которые ожидаются в Украине в ночь на среду.

"Похолодание будет кратковременным, потому что уже с 22 декабря температура воздуха вновь повысится. И немилосердные -13-19 в зоне АТО изменятся на небольшие морозы", - порадовала прогнозом синоптик.