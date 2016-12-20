Завтра днем в Киеве до -2°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в столице без осадков, температура воздуха днем до -2°.

Завтра днем в Киеве до -2° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

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Ветер западный и юго-западный, до 2.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 декабря, в Украине практически без осадков. На юге ночью похолодает до -11°.

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