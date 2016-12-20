Завтра днем в Киеве до -2°, без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в столице без осадков, температура воздуха днем до -2°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.
На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков
Ветер западный и юго-западный, до 2.9 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 15:56.
Как сообщал УНИАН, в среду, 21 декабря, в Украине практически без осадков. На юге ночью похолодает до -11°.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°
Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 83 %
Давление: 761 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 55 %
Восход: 05:58
Закат 20:14
Фаза луны:
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