Завтра днем в Киеве до -2°, без осадков

19:00, 20 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в столице без осадков, температура воздуха днем до -2°.

УНИАН
Завтра днем в Киеве до -2° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков

Ветер западный и юго-западный, до 2.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 декабря, в Украине практически без осадков. На юге ночью похолодает до -11°.

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