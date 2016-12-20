В Украине завтра без осадков, на юге ночью до -11° (видеопрогноз)

18:30, 20 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 декабря, в Украине практически без осадков. На юге ночью похолодает до -11°.

Reuters
Reuters

В Киеве завтра пасмурно, ночью -10°, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, до 2.9 м/с.

Во Львове 21 декабря без осадков, ночью -4°, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков

В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью -5°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 3.0 м/с.

В Виннице в среду облачно с прояснениями. Температура ночью -8°, днем -1°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -5°, днем -2°, ветер северный и северо-восточный, до 5.8 м/с.

В Харькове в среду ожидается небольшой снег, температура ночью -5°, днем -4°. Ветер западный и северо-восточный, слабый.

В Днепре завтра пасмурно. Температура ночью -6°, днем -5°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -11°, днем -5°. Ветер северо-восточный, до 5.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -7°, днем -5°. Ветер северо-восточный и северо-западный, до 6.1 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -9°, днем -7°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается пасмурная погода. Температура ночью -10°, днем -8°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

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