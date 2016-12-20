В Украине завтра без осадков, на юге ночью до -11° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 декабря, в Украине практически без осадков. На юге ночью похолодает до -11°.
В Киеве завтра пасмурно, ночью -10°, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, до 2.9 м/с.
Во Львове 21 декабря без осадков, ночью -4°, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков
В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью -5°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 3.0 м/с.
В Виннице в среду облачно с прояснениями. Температура ночью -8°, днем -1°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -5°, днем -2°, ветер северный и северо-восточный, до 5.8 м/с.
В Харькове в среду ожидается небольшой снег, температура ночью -5°, днем -4°. Ветер западный и северо-восточный, слабый.
В Днепре завтра пасмурно. Температура ночью -6°, днем -5°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -11°, днем -5°. Ветер северо-восточный, до 5.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -7°, днем -5°. Ветер северо-восточный и северо-западный, до 6.1 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -9°, днем -7°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке завтра ожидается пасмурная погода. Температура ночью -10°, днем -8°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°