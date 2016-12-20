Спасатели предупреждают о гололедице 21 декабря

16:02, 20 декабря 2016
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В среду, 21 декабря, на дорогах Украины ожидается гололедица.

Спасатели предупреждают о гололедице / УНИАН
Спасатели предупреждают о гололедице / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +3° (карта)

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

Водителям стоит помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Напомним, сегодня на дорогах Украины местами пройдет снег, завтра без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.

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