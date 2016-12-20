В результате наводнения в Испании погиб человек
Наводнения затопили автономные сообщества Мурсия и Валенсия в Испании.
В результате наводнений погиб 40-летний мужчина. Он был унесен течением в бассейн, откуда он не смог выбраться.
Наводнения затопили север Ямайки (фото, видео)
Движение транспорта в центре Лос-Алькасереса полностью перекрыто из-за потоков воды, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Спасательные службы в Мурсии зарегистрировали две тысячи различных ЧП, в том числе ДТП, часть дорог из-за наводнения перекрыты. Спасатели эвакуировали 350 человек, в 28 муниципалитетах отменены занятия в школах.
Сильные ливни вызвали наводнения также в Аликанте и Валенсии, где введен самый высокий, "красный", уровень опасности, а также Альмерии (автономное сообщество Андалусия). Впервые за 29 лет вышла из берегов река Сегура в районе провинции Аликанте.
Сложные погодные условия сложились также и на Балеарских островах - волны достигают пяти метров и часть пляжей оказались затоплены.
Напомним, из-за наводнения, вызванного проливными дождями, в центральном Вьетнаме погибли восемь человек, еще четверо пропали без вести.
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