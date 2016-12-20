На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков

Сегодня на автодорогах Украины местами пройдет снег, завтра без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.

На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдет снег. Температура +1°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до -4°, без осадков.

Читайте также В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +3° (карта)

На трассе Киев - Ужгород местами пройдет снег, температура в дороге -2° … +1°. В среду на этом маршруте солнечно, температура до +2°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте пасмурно, температура до -7°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +1°. 21 декабря на этом направлении в Харьковской области пройдет снег, температура -4°… -2°.

По маршруту Киев - Черновцы местами пройдет снег, +1° … +2°. По данному направлению в среду переменная облачность, температура до +2°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.