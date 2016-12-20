На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков
Сегодня на автодорогах Украины местами пройдет снег, завтра без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдет снег. Температура +1°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до -4°, без осадков.
В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +3° (карта)
На трассе Киев - Ужгород местами пройдет снег, температура в дороге -2° … +1°. В среду на этом маршруте солнечно, температура до +2°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте пасмурно, температура до -7°.
В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +1°. 21 декабря на этом направлении в Харьковской области пройдет снег, температура -4°… -2°.
По маршруту Киев - Черновцы местами пройдет снег, +1° … +2°. По данному направлению в среду переменная облачность, температура до +2°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°