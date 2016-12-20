Жертвами наводнения в Индонезии стали пять человек

12:14, 20 декабря 2016
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Не менее пяти человек погибли в результате наводнений на индонезийском острове Сулавеси.

Reuters
Reuters

Наводнения вызвали проливные дожди, которые начались на острове еще 16 декабря, сообщает The Floodlist.

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Во многих населенных пунктах сошли оползни, властям пришлось эвакуировать местных жителей. Отмечается, что три человека утонули во время наводнения, еще двое погибли в результате схода оползня.

Как сообщал УНИАН, из-за наводнения, вызванного проливными дождями, в центральном Вьетнаме погибли восемь человек, еще четверо пропали без вести. 

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