У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение

11:31, 20 декабря 2016
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Во вторник, 20 декабря, у берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,4.

У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Эпицентр подземных толчков располагался в 80 км к северо-западу от города Киракира. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре утром 19 декабря.

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