В результате землетрясения в Эквадоре погибли три человека

10:32, 20 декабря 2016
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Три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре утром 19 декабря.

Последствия землетрясения в Эквадоре / Reuters
Последствия землетрясения в Эквадоре / Reuters

Власти провинции Эсмеральдас сообщают, что все погибшие скончались от инфарктов, полученных в результате испуга после подземных толчков.

У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение

Ранения людьми были получены при обрушении зданий, всего разрушено не менее 10 домов. В городе Атакамес обрушились сразу три небольших отеля, передает "РИА Новости".

В провинции приостановлена работа образовательных учреждений, ученики вернутся к занятиям только 3 января 2017 года.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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