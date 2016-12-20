В результате землетрясения в Эквадоре погибли три человека

Три человека погибли и 47 получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших в Эквадоре утром 19 декабря.

Последствия землетрясения в Эквадоре / Reuters

Власти провинции Эсмеральдас сообщают, что все погибшие скончались от инфарктов, полученных в результате испуга после подземных толчков.

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Ранения людьми были получены при обрушении зданий, всего разрушено не менее 10 домов. В городе Атакамес обрушились сразу три небольших отеля, передает "РИА Новости".

В провинции приостановлена работа образовательных учреждений, ученики вернутся к занятиям только 3 января 2017 года.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,4.