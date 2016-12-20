Сегодня, 20 декабря, во многих областях Украины ожидается туман.

Жителей Украины предупреждают о тумане / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Утром 20 декабря в Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 20 декабря, на западе и юге Украины пройдет снег. Теплее всего будет в южных регионах - до +3°.