Жителей Украины предупреждают о тумане

09:31, 20 декабря 2016
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Сегодня, 20 декабря, во многих областях Украины ожидается туман.

фото УНИАН
Жителей Украины предупреждают о тумане / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на юге температура до +3°

"Утром 20 декабря в Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 20 декабря, на западе и юге Украины пройдет снег. Теплее всего будет в южных регионах - до +3°.

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