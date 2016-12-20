В Киеве сегодня без осадков, днем до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря в столице днем до +2°, пройдет без осадков.

В Киеве днем до +2° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 декабря, на западе и юге Украины пройдет снег. Теплее всего будет в южных регионах - до +3°.

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