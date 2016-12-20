В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +3° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 декабря, на западе и юге Украины пройдет снег. Теплее всего будет в южных регионах - до +3°.

Reuters

В столице сегодня без осадков, днем +2°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

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Во Львове 20 декабря пасмурно, температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем +1°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +1°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают мокрый снег, температура днем +3°, ветер переменный, до 6.6 м/с.

На юге до +3° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -2°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня снегопад. Температура днем 0°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°. Ветер западный, до 5.2 м/с.

В Краматорске во вторник пасмурно, днем -1°. Ветер западный, слабый.

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В Северодонецке без осадков, температура днем -1°. Ветер западный, до 5.6 м/с.

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