В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +3° (карта)

08:00, 20 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 декабря, на западе и юге Украины пройдет снег. Теплее всего будет в южных регионах - до +3°.

Reuters
Reuters

В столице сегодня без осадков, днем +2°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на юге температура до +3°

Во Львове 20 декабря пасмурно, температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем +1°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +1°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают мокрый снег, температура днем +3°, ветер переменный, до 6.6 м/с.

УНИАН
На юге до +3° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -2°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня снегопад. Температура днем 0°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°. Ветер западный, до 5.2 м/с.

В Краматорске во вторник пасмурно, днем -1°. Ветер западный, слабый.

Погода на неделю: в стране практически без осадков, во вторник на востоке ударит 20-градусный мороз (карта)

В Северодонецке без осадков, температура днем -1°. Ветер западный, до 5.6 м/с.

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