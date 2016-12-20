В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +3° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 декабря, на западе и юге Украины пройдет снег. Теплее всего будет в южных регионах - до +3°.
В столице сегодня без осадков, днем +2°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на юге температура до +3°
Во Львове 20 декабря пасмурно, температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, умеренный.
В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем +1°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +1°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают мокрый снег, температура днем +3°, ветер переменный, до 6.6 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -2°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня снегопад. Температура днем 0°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°. Ветер западный, до 5.2 м/с.
В Краматорске во вторник пасмурно, днем -1°. Ветер западный, слабый.
Погода на неделю: в стране практически без осадков, во вторник на востоке ударит 20-градусный мороз (карта)
В Северодонецке без осадков, температура днем -1°. Ветер западный, до 5.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°