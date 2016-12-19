В Киеве завтра без осадков, днем до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 декабря, в столице без осадков, температура воздуха днем до +1°.

В Киеве завтра до -3° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

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Ветер переменный, до 4.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря на западе и юге Украине пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -22°.

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