В Киеве завтра без осадков, днем до +1°

19:00, 19 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 декабря, в столице без осадков, температура воздуха днем до +1°.

В УНИАН
В Киеве завтра до -3° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на юге температура до +3°

Ветер переменный, до 4.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря на западе и юге Украине пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -22°.

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