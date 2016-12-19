Завтра в Украине местами пройдет снег, на востоке ночью похолодает до -22° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря на западе и юге Украине пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -22°.

Reuters

В Киеве завтра пасмурно, ночью -6°, днем +1°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

Во Львове 20 декабря пасмурно, ночью -3°, днем 0°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке завтра пройдет снег. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -7°, днем +1°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают снег с дождем. Температура ночью -5°, днем +3°, ветер переменный, до 6.7 м/с.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -22°, днем -2°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -12°, днем 0°. Ветер северо-западный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе пройдет снег. Температура ночью -6°, днем 0°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -9°, днем 0°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.

В Краматорске в пятницу переменная облачность, температура ночью -17°, днем -1°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается небольшая облачность. Температура ночью -22°, днем -1°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

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