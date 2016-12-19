Завтра в Украине местами пройдет снег, на востоке ночью похолодает до -22° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря на западе и юге Украине пройдет снег. На востоке ночью похолодает до -22°.
В Киеве завтра пасмурно, ночью -6°, днем +1°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
Во Львове 20 декабря пасмурно, ночью -3°, днем 0°. Ветер переменный, слабый.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на юге температура до +3°
В Луцке завтра пройдет снег. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -7°, днем +1°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают снег с дождем. Температура ночью -5°, днем +3°, ветер переменный, до 6.7 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -22°, днем -2°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -12°, днем 0°. Ветер северо-западный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе пройдет снег. Температура ночью -6°, днем 0°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -9°, днем 0°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.
В Краматорске в пятницу переменная облачность, температура ночью -17°, днем -1°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке завтра ожидается небольшая облачность. Температура ночью -22°, днем -1°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°