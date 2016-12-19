В китайской провинции Хэбэй объявили "красный" уровень предупреждения о смоге

Метеорологическая станция провинции Хэбэй (Северный Китай) объявила "красный" уровень предупреждения о сильном смоге.

Reuters

С 16 декабря в провинции были введены меры экстренного реагирования на загрязнение воздуха "красного" уровня, сообщает "Синьхуа".

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В провинции действует строгое ограничение на использование моторного транспорта по четным и нечетным датам, остановку работ на строительных площадках, сокращение вредных выбросов промышленных предприятий.

Напомним, в китайском автономном округе Внутренняя Монголия от сильной засухи пострадали 1,3 млн людей.