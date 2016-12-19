Гололед и сильный туман привели в Чехии в воскресенье, 18 декабря, к многочисленным авариям на дорогах в разных частях страны.

Гололед и сильный туман парализовали автомобильное движение в Чехии / УНИАН

В результате два человека погибли, более десяти человек получили ранения разной тяжести, передает "РИА Новости" со ссылкой на местное телевидение.

Читайте также На дорогах Торонто из-за снегопада за сутки произошло около 500 аварий

"Крупная авария с участием 17 автомашин на скоростной магистрали D1 (Нюрнберг-Прага-Братислава-Вена), в 20 километрах от Праги, привела к смерти одного человека и ранениям разной тяжести еще у более чем 10 человек. С помощью вертолета и автомашин "Скорой помощи" пострадавшие отправлены в больницы разных городов. Движение в сторону города Брно временно закрыто", - говорится в сообщении.

Еще одна смертельная авария произошла на той же магистрали в 39 километрах от Праги во встречном направлении.

Многочисленные аварии с утра в воскресенье произошли и на дорогах местного значения, в том числе, с участием двух пассажирских автобусов, которые обошлись без ранений.

Напомним, на востоке и в центре Турции прошел сильный снегопад, в нескольких ДТП пострадали 57 человек.