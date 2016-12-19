На автодорогах Украины местами пройдет снег, на юге температура до +3°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +3°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет снег. Температура 0°… +1°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, ожидается снег с дождем.
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На трассе Киев - Ужгород в Киевской и Житомирской областях пройдет снег, температура в дороге 0° … +2°. Во вторник на этом маршруте практически без осадков, температура до +2°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +2°, снегопад. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до +1°.
В направлении Харькова пройдет снег. Температура в дороге до +2°. 20 декабря на этом направлении облачно с прояснениями, температура -2°… +1°.
По маршруту Киев - Черновцы местами пройдет снег, 0° … +2°. По данному направлению во вторник в Черновицкой области ожидаются осадки, температура до +2°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°