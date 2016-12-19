На автодорогах Украины местами пройдет снег, на юге температура до +3°

Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +3°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет снег. Температура 0°… +1°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, ожидается снег с дождем.

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На трассе Киев - Ужгород в Киевской и Житомирской областях пройдет снег, температура в дороге 0° … +2°. Во вторник на этом маршруте практически без осадков, температура до +2°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +2°, снегопад. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до +1°.

В направлении Харькова пройдет снег. Температура в дороге до +2°. 20 декабря на этом направлении облачно с прояснениями, температура -2°… +1°.

По маршруту Киев - Черновцы местами пройдет снег, 0° … +2°. По данному направлению во вторник в Черновицкой области ожидаются осадки, температура до +2°.

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