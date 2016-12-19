В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,4

12:14, 19 декабря 2016
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В воскресенье, 18 декабря, в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Flickr, Matt Katzenberger
Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 210 км на юг от города Тарауака. Очаг землетрясения залегал на глубине 619 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, правительство Новой Зеландии выделит $1,42 миллиарда на восстановление дорог, разрушенных землетрясением, которое всколыхнуло страну в прошлом месяце.

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